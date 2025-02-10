Премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" состоялась в Москве

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" с номинированным на "Оскар" актером Юрием Борисовым в главной роли.

Съемки картины проходили в исторических местах Санкт-Петербурга: в Дворцовых конюшнях Петергофа, в Павильоне Роз в Павловском парке, в усадьбе "Знаменка", в Юсуповском и в Строгановском дворцах и в музее-заповеднике Александра Пушкина "Михайловское".

Посмотреть драму "Пророк. История Александра Пушкина" москвичи смогут уже 14 февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.