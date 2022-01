Миниатюрную конюшню Бэнкси продали на аукционе почти за полтора миллиона долларов за несколько минут. Причем продавали почти вслепую, а показывали только копию, так как боялись, что работу могут украсть.

Новому владельцу передадут оригинал. Конюшня с грызуном и боковой надписью: Go Big Or Go Home (в переводе с английского "Играй по-крупному или иди домой") появилась в приморском курортном городе в августе прошлого года.

Два дня ее не замечали, пока не заподозрили в авторстве Бэнкси. Как выглядит он сам, до сих пор никто не знает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.