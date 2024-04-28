Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" приехал в Россию в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохон Курбонов прибыл в РФ в июле прошлого года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сотрудника хостела, в котором проживал Курбонов.

По словам работника, мужчина жил в комнате на четвертом этаже, вместе с ним жили еще десять человек. Сотрудник добавил, что Курбонов, как и все проживающие в хостеле, работал.

В хостеле также сообщили, что вместе с Курбоновым правоохранители задержали и его брата. Последний затем не вернулся в хостел – там больше не располагают информацией о том, где он может находиться.

27 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумохона Курбонова. По версии следствия, ему отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки теракта. В том числе он обеспечивал участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематической оплатой.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Люди с автоматами проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, позднее они подожгли концертный зал. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали ранее еще 11 человек. Позднее суд арестовал всех их, включая четверых нападавших, троих продавших им авто, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также одиннадцатого мужчину.

По версии СК РФ, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что денежные средства и криптовалюты преступникам перечисляли именно из этой страны.