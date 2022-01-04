7 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за каникулы

Новогодние каникулы – время, которое наконец-то можно потратить на себя: навестить друзей, прочитать книгу, до которой не доходили руки, или даже без угрызений совести провести целый день у телевизора, доедая огромную пиццу. Мы выбрали самые достойные мини-сериалы прошедшего года, которые можно успеть посмотреть за праздничные выходные.

"Мейр из Исттауна"

Фото: кадр из фильма "Мейр из Исттауна"; режиссер – Крэйг Зобел; производство – Home Box Office (HBO), Zobot Projects, Mayhem Pictures, Juggle Productions, Low Dweller Productions, wiip

Две номинации на "Золотой глобус" и четыре премии "Эмми" уже говорят о многом. Хорошо закрученная детективная история, в центре которой – Мейр Шиэн (Кейт Уинслет), прибывшая в маленький городок недалеко от Филадельфии расследовать дело о пропаже девушки.

Дело никак не раскрывается, вся округа уже начинает сомневаться, что она достаточно умна для такой работы, но это лишь одна из многочисленных ее проблем. У Мейр жизнь катится ко всем чертям: развод, самоубийство сына, невестка-наркоманка и еще куча разных неприятностей. Идеально замиксованные жанры драмы, детектива и полицейского сериала, а также героиня, которая чисто по-человечески нравится и которую одновременно очень жаль. Определенно стоит смотреть!

"Вампиры средней полосы"

Фото: кадр из фильма "Вампиры средней полосы"; режиссер – Антон Маслов, Андрей Богатырев; производство – START Studio, Yellow, Black&White

Очень смешная и в меру кровавая экранизация новозеландских "Реальных упырей" в декорациях российской провинции. Дело происходит в Смоленске, который живет своей тихой привычной жизнью, если бы не одно обстоятельство – там поселились вампиры.

Впрочем, они ведут себя довольно мирно, хотя и пьют кровь в умеренных количествах. А как иначе? Они же вампиры. В остальном это совершенно обычная семья, глава которой – колоритный дед Слава, сыгранный очень органичным в этой роли Юрием Стояновым. Все было бы нормально, если бы однажды неподалеку от города не нашли обескровленных парней. Вот с этого момента в жизни неприметной вампирской семьи начинаются сложности.

"Девять совсем незнакомых людей"

Фото: кадр из фильма "Девять совсем незнакомых людей"; режиссер – Джонатан Левин; производство – Blossom Films, Endeavor Content, Made Up Stories

Истории девяти разных людей, которые приезжают в элитный пансионат за исцелением тела и души. Среди них – писательница, адвокат, домохозяйка в разводе и пенсионер. Некоторые приехали сразу целыми семьями.

У всех героев есть что скрывать. У каждого есть то, о чем он хотел бы никогда больше не вспоминать. Получится ли это хоть у кого-нибудь – большой вопрос. В роли загадочной директрисы пансионата Маши Дмитриченко – Николь Кидман, которая в этом амплуа не особенно блистает, но зато Люк Эванс (адвокат Ларс) совершенно бесподобен.

"Код на миллиард долларов"

Фото: кадр из фильма "Код на миллиард долларов"; режиссер – Роберт Тальхайм; производство – Kundschafter Filmproduktion, Sunny Side Up Films

Немецкий сериал о двух фанатах киберпанка, создавших в девяностые технологию TerraVision, с помощью которой можно увидеть весь мир не выходя из дома. Несколько лет спустя волшебным образом появляется точной такой же проект, но уже под брендом Google – Google Earth. Парни остаются ни с чем, но решают не спускать дело на тормозах и начинают бороться за свои патентные права.

Сериал основан на реальных событиях, суд действительно был (в 2014–2017 годах), но, конечно, это художественное произведение: персонажи и некоторые линии придуманы сценаристами. Интересно оно не только сюжетом о борьбе за справедливость, но и атмосферой Берлина 90-х, а также историей о том, как создавалась и росла одна из крупнейших транснациональных корпораций в мире.

"Холстон"

Фото: кадр из фильма "Холстон"; режиссер – Даниэль Минахан; производство – Killer Films, Legendary Television, Ryan Murphy Productions

История карьеры американского модельера Роя Холстона, создавшего, по сути, моду 70-х в США. Впервые он "выстрелил" в 1961 году, когда создал шляпку, которая так приглянулась Жаклин Кеннеди, что она надела ее на инаугурацию мужа. С этого дня и начинается превращение обычного дизайнера одежды в легенду.

В роли Холстона – искрящий своей харизмой в каждом кадре Юэн Макгрегор. Затмить его не смог даже Райан Мерфи, хотя он, как обычно, очень старался. Как и практически любое кино про моду, этот сериал полон красивых картинок и гламура. Некоторые критики говорили о недостаточно глубокой истории на фоне этой мишуры, но, по сути, это и есть тот самый гламур.

"Каштановый человечек"

Фото: кадр из фильма "Каштановый человечек"; режиссер – Каспер Барфоэд, Миккел Серуп; производство – Sam Productions

Скандинавы, как всегда, держат марку и показывают, что они блестяще умеют снимать детективные истории. Это датский сериал о расследовании странных убийств нескольких женщин. Объединяет эти преступления то, что возле каждой жертвы полиция находит фигурку каштанового человечка.

Самое любопытное, что на каждом из них есть отпечатки пальцев дочери местного политика, которая пропала без вести. На протяжении шести эпизодов детективы пытаются найти связь между всеми этими преступлениями и собрать их картину воедино. Она оказывается куда запутаннее, чем казалось изначально.