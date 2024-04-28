Al Arabiya: ХАМАС ждет ответа от своего лидера в Газе на предложения по обмену заложников

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ХАМАС отправило варианты по урегулированию конфликта в секторе Газа, которые сформировал Египет, главе радикального палестинского движения Яхье Синвару и ожидает ответа от него по предложенному соглашению об обмене заложников. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Как сказано в сообщении, ХАМАС делится и с руководством движения в анклаве, и с представителями за границей любыми предложениями посредников по прекращению огня в секторе Газа.

В начале апреля СМИ сообщали о прогрессе в переговорах по перемирию в Газе. Говорилось, что между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден заявил, что Вашингтон хочет достичь сделки по прекращению огня в секторе Газа.

Нетаньяху при этом поставил условие: огонь не прекратится до тех пор, пока движение ХАМАС будет удерживать заложников.

