Патриарх Кирилл назвал арест митрополита Арсения очередной карательной мерой Киева

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Арест наместника Святогорской лавры митрополита Арсения на Украине является очередной карательной мерой киевских властей против публичных спикеров УПЦ. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ.

Он добавил, что данный арест был совершен по искусственным и надуманным основаниям. Усиливающееся давление на Украинскую православную церковь приобрело характер открытых религиозных гонений, добавил Кирилл.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь отказалась от попыток установления перемирия с Киевом в период Пасхи. Причинами стали бессмысленность и непонимание с украинской стороны.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил, что в начале прошлого года РПЦ уже призывала к рождественскому перемирию, однако это встретило непонимание со стороны Киева.