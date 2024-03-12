Синод РПЦ осудил действия Румынской церкви в Молдавии и на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/Сергей Власов

Создание Румынской православной церкви на Украине, а также попытки вернуть в Бессарабскую митрополию молдавских священников Румынским патриархатом противоречат священным канонам. Члены Священного синода выразили решительное несогласие с данными постановлениями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Если соответствующие попытки будут продолжены, то они повлекут тяжелые последствия для единства православия и отношений Русской и Румынской церквей, сообщил он по итогам заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).

Легойда подчеркнул, что в решениях Синода Румынской церкви постулируется, что все румынские православные священнослужители и их паства из Молдовы, возвращающиеся в Бессарабскую митрополию, являются каноническими священнослужителями, а также блаженными верующими. Любое дисциплинарное взыскание, которое направлено против них на основании их членства в Румынской православной церкви, недействительно, заметил он.

В сообщении отметили, что на этом основании Бессарабская митрополия Румынской церкви приняла без отпускных грамот ряд запрещенных в служении клириков Православной церкви Молдовы.

Ранее Владимир Путин заявлял, что на Украине пытаются углубить церковный раскол, запрещая каноническую православную церковь.

В конце августа прошлого года раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.