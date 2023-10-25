Путин заявил, что на Украине углубляют церковный раскол

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На Украине пытаются углубить церковный раскол, запрещая каноническую православную церковь. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителями основных религиозных конфессий России.

"На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола", – подчеркнул российский лидер.

В конце августа раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.

В конце октября Россия призвала профильные международные организации убедить Киев отказаться от "позорной идеи" запретить УПЦ.

Как утверждает посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, в условиях грядущего на Украине "средневекового мракобесия" нужно объединить старания всех демократических стран, чтобы начать борьбу с "актом произвола", который направлен против канонической УПЦ.

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