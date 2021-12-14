Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова обратилась к поклонникам

Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, обратилась к поклонникам. Голосовое сообщение она выложила на своей странице в Instagram.

"Как хорошо, что вы мне пишите, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный", – сказала она.

Хлебникова отметила, что останется на связи с поклонниками и будет отвечать на их сообщения, а также публиковать на своей странице в Instagram информацию о своем состоянии.

18 ноября в доме № 14 на Ратной улице в Москве произошло возгорание, огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.

По словам врача Игоря Шарипова, у артистки было обожжено 20% тела, в том числе лицо и дыхательные пути. Она лечится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии называлось неосторожное обращение с огнем при курении.

