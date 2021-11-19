Врач певицы Хлебниковой рассказал о ее состоянии

19 ноября, 23:22
Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Состояние Марины Хлебниковой удалось стабилизировать. Об этом рассказал врач певицы Игорь Шарипов, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Не хочу забегать вперед, но удалось справиться с острой фазой травматического шока – она стабильна. Все возможные осложнения могут быть впереди – это другое. Сейчас идет борьба за жизнь – и на первом этапе она справляется", – сказал он.
По его словам, у артистки обожжено 20% тела, в том числе лицо и дыхательные пути, что представляет угрозу для жизни. У Хлебниковой также диагностирована интоксикация и потеря значительной части крови и лимфы, в связи с чем ей требуется переливание.
Накануне в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание – огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.
Хлебникову поместили в реанимацию с ожогами и отравлением дымом после пожара в ее доме
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