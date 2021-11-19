Опубликованы фотографии квартиры Хлебниковой после пожара

Фото: телеграм-канал "112"

Появились фотографии из квартиры певицы Марины Хлебниковой после пожала. Снимки опубликовал телеграм-канал "112".



1 из 6

Накануне в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание – огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.

В настоящее время она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.

