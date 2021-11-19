При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек

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В результате пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой, которая была госпитализирована с ожогами, пострадал еще один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия – это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших – мужчину и женщину", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что также пожарные спасли еще троих человек.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

Пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.

