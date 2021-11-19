Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара

Фото: телеграм-канал "112"

Команда Марины Хлебниковой, госпитализированной после пожара в Москве, попросила поддержать артистку и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой. Об этом сообщается на личной странице певицы в Instagram.

"Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего", – говорится в сообщении.

Представители Хлебниковой также попросили не "напрыгивать" на новость как стервятники. Они пообещали дать свои комментарии, как только будут к этому готовы.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

Пострадавшей стала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. В НИИ имени Склифосовского рассказали РИА Новости, что она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

"Температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", – уточнили медики.

Хлебникова известна широкой аудитории своими песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".