Названа предварительная причина пожара, в котором пострадала певица Хлебникова

Фото: ITAR-TASS/Алексей Филиппов

Стала известна предварительная причина пожара, в котором пострадала певица Марина Хлебникова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Пожар произошел ранее в доме номер 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Как сообщали в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

По информации источника в экстренных службах, пострадавшей стала заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она получила ожоги.

Хлебникова известна широкой аудитории своими песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".