Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

09:52
Фото: телеграм-канал "Mash"
Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой на юго-западе столицы стала неисправность электрооборудования после ремонта, сообщает РИА Новости.
В НИИ имени Склифосовского рассказали, что певица находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.
Пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Команда артистки попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой. Они попросили не "напрыгивать" на новость как стервятники. Представители Хлебниковой ообещали дать свои комментарии, как только будут к этому готовы.
Хлебникова известна широкой аудитории своими песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".
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