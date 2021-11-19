Названа предварительная причина пожара в квартире Марины Хлебниковой

Фото: телеграм-канал "Mash"

Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой на юго-западе столицы стала неисправность электрооборудования после ремонта, сообщает РИА Новости.

В НИИ имени Склифосовского рассказали, что певица находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщали в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

Пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Команда артистки попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой. Они попросили не "напрыгивать" на новость как стервятники. Представители Хлебниковой ообещали дать свои комментарии, как только будут к этому готовы.

Хлебникова известна широкой аудитории своими песнями "Чашка кофею" и "Солнышко мое, вставай!".