Певица Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Панов
Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС
рассказали в НИИ имени Н. В. Склифосовского.
"Она находится в реанимации ожогового центра", – уточнили медики.
При этом состояние артистки оценивается как крайне тяжелое.
В ночь на 19 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре, произошедшем в доме № 14 по Ратной улице. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Команда Хлебниковой призвала фанатов поддержать артистку и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой.