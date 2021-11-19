Певица Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ – СМИ

Фото: ТАСС/Алексей Панов

Певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС

рассказали в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

"Она находится в реанимации ожогового центра", – уточнили медики.

При этом состояние артистки оценивается как крайне тяжелое.

В ночь на 19 ноября Марина Хлебникова пострадала при пожаре, произошедшем в доме № 14 по Ратной улице. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Команда Хлебниковой призвала фанатов поддержать артистку и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой.

