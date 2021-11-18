Кехман обвинил в финансовых проблемах МХАТа прежнее руководство театра

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман обвиняет в финансовых проблемах театра прежнюю команду. По его словам, сейчас у театра нет денег, чтобы платить зарплаты сотрудникам, при этом с частью из них придется расстаться, сообщает "Российская газета".
"У нас сейчас нет денег для художественного руководителя – прошлая команда разорила театр. Мы думаем, как 22 ноября заплатить аванс. На счетах нет денег, чтобы заплатить коллективу (395 человек) за ноябрь – декабрь", – заявил Кехман.
Он пояснил, что винит в ситуации прошлую команду. В том числе и недавно уволенного художественного руководителя Эдуарда Боякова. По словам Кехмана, в настоящий момент он уже уволил пятерых сотрудников, занимавших должности менеджеров, "которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги".
До конца сезона уволят еще 40 человек, с которыми заканчиваются контракты, добавил гендиректор МХАТа.
Кехман отметил, что одна из причин возникновения финансовых проблем театра – "отсутствие нормального отдела продаж".
"Отсутствуют сайт, мобильное приложение, миллион цен, куча резервных мест. Мне придется попросить партнеров, работающих с Михайловским театром, взять на себя декабрьские продажи во МХАТе", – подчеркнул гендиректор.
Он отметил, что на спектакли с 1 декабря будут действовать три новых тарифа: детский, тариф на регулярный спектакль и тариф на премьеры.
Кроме того, Кехман пообещал в будущем повысить зарплаты актерам. По его мнению, средняя зарплата артистов должна составлять 120–130 тысяч рублей.
"Актеры должны получать ставку плюс доплата за выход на сцену", – убежден генеральный директор.
Ранее Кехман заявил, что ему нравится, когда в театре цензура сверху сочетается с самоцензурой со стороны руководства. По его словам, директор должен бояться того, что его выгонят, если он "будет заниматься чем-то не тем".
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