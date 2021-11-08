Глава МХАТа высказался о цензуре в театре

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман заявил, что ему нравится, когда в театре цензура сверху сочетается с самоцензурой со стороны руководства, сообщает РИА Новости.
"Для меня лучше, чтобы цензура была, мне это нравится. Это должна быть комбинация цензуры сверху и самоцензуры. Директор должен бояться того, что его выгонят, если он будет заниматься чем-то не тем", – пояснил он.
Кехман напомнил о резонансе 2015 года, связанном с постановкой "Тангейзер", когда митрополит Новосибирский и Бердский Тихон заявил, что в опере не по назначению используется церковная символика.
"Это был верх богохульства, катастрофа, которая произошла в центре России. Важно, чтобы директор или худрук знал, что за такие вещи последует наказание", – сказал он.
Ранее стало известно, когда начнутся поиски нового худрука Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Владимир Кехман заявил о первостепенной необходимости исправить экономическую ситуацию, в которой находится театр. В связи с этим он выразил мнение, что поиски нового худрука не начнутся раньше января 2022 года.
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