Бояков подтвердил уход с поста худрука МХАТа имени Горького

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Максима Горького Эдуард Бояков подтвердил, что покидает должность. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook.

Бояков отметил, что написать заявление об увольнении предложил ему директор театра Владимир Кехман.

"Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах", – заявил Бояков.

Он отметил, что Кехман назвал причиной увольнения отношение худрука к Татьяне Дорониной.

"Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", – заключил Бояков.

Народная артистка СССР Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет – с 1987 года. В декабре 2018 года новым худруком театра стал продюсер и режиссер Эдуард Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента МХАТа.

В 2019 году актеры театра пожаловались на Боякова. Они заявляли, что их якобы лишали ролей и снимали премии.

В июне того же года артисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Татьяну Доронину на должность худрука театра.

Авторы ролика пожаловались главе государства, что МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку и это ведет к уничтожению русского репертуарного театра. По словам актеров, классический репертуар МХАТа замещается спектаклями низкого художественного уровня, что наносит ущерб не только национальному театру, но и русскому языку.

27 октября 2021 года должность генерального директора МХАТа занял Владимир Кехман.