Кехман рассказал, когда начнется поиск нового худрука МХАТа имени Горького

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Стало известно, когда начнутся поиски нового худрука Московского художественного академического театра имени Максима Горького. Об этом рассказал генеральный директор МХАТа Владимир Кехман в интервью ТАСС.
Гендиректор заявил о первостепенной необходимости исправить экономическую ситуацию, в которой находится театр. В этой связи он выразил мнение, что поиски нового худрука не начнутся раньше января 2022 года.
"Когда мы до конца года доработаем, в январе выйдем, получим новую субсидию, после этого придем к этому поиску, который нам необходим, и определимся с новым художественным руководителем", – объяснил Кехман.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день театр имеет катастрофические цифры с финансовой точки зрения.
"Сейчас мы просто должны выжить до конца года. Это я объяснил труппе", – заключил Кехман.
Ранее стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил директор театра Владимир Кехман.
МХАТ имени Горького остался без руководителя
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