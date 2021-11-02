В Минкульте отреагировали на увольнение Эдуарда Боякова из МХАТа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Минкульте РФ назвали неожиданной новость об увольнении продюсера и режиссера Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Максима Горького. Об этом сообщает RT.
"Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТа. Мы узнали об этом из СМИ", – сказали в пресс-службе министерства.
Там напомнили, что кандидатуру нового худрука директор должен согласовать с учредителем театра в лице Минкульта. Такой порядок прописан в уставе МХАТа.
"А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом", – добавили в ведомстве.
1 ноября стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил директор театра Владимир Кехман.
Более 30 лет – с 1987 года – художественным руководителем МХАТ имени Горького была народная артистка СССР Татьяна Доронина. В декабре 2018 года новым худруком стал Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента театра.
В 2019 году актеры пожаловались на Боякова. Они заявляли, что их якобы лишали ролей и снимали премии. В июне того же года артисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука.
МХАТ имени Горького остался без руководителя
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