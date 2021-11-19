Пригожин пожелал выздоровления Марине Хлебниковой

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пожелал скорейшего выздоровления певице Марине Хлебниковой, которая пострадала в результате пожара в своей квартире. При этом муж артистки Михаил Майданич задолжал Пригожину 500 миллионов долларов, сообщает Life.ru.

По словам Пригожина, он не имеет претензий к Хлебниковой.

"Мне хочется ей пожелать скорейшего выздоровления, потому что больничная койка – это такая противная штука. Я очень люблю и уважаю врачей. Могу сказать, что целиком и полностью доверяю профессионалам. И я надеюсь, что наши врачи смогут сделать все, чтобы ее страдания были облегчены. Желаю скорейшего выздоровления", – отметил он.

Продюсер отметил, что от сотрудничества с Майданичевым пострадали несколько серьезных структур, которые вложили деньги в проект "Фабрика развлечений". По словам Пригожина, муж Хлебниковой после сделки исчез вместе с деньгами. Он отметил, что уже вычеркнул его из своей жизни.

Пожар в квартире Хлебниковой в доме № 14 по Ратной улице произошел накануне. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

Пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.

