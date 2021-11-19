Свидетели рассказали, как Марину Хлебникову спасали из пожара в ее доме

В Москве вечером 18 ноября загорелась квартира певицы Марины Хлебниковой. Артистка находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь. Расскажем, какие версии пожара сейчас рассматриваются и как Хлебникову спасали из объятой пламенем спальни.



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Фото: РИА Новости/Александр Поляков

Возгорание случилось в двухуровневой квартире певицы на Ратной улице. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, его потушили в 22:50. В столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) заявили, что в огне пострадали два человека. Всего же из квартиры спасли пятерых, добавили там.

"По прибытии мы провели тактическую вентиляцию помещения. В составе газодымозащитного звена провели разведку места происшествия – это была большая двухуровневая квартира. Обеспечили пожарным доступ к месту возгорания, в помещении обнаружили двух пострадавших – мужчину и женщину", – привели подробности в ведомстве.

По данным СМИ, Хлебникову доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Певицу ввели в медикаментозную кому. По разным данным, пострадавшая получила ожоги от 20 до 50% поверхности тела.





представитель НИИ имени Н. В. Склифосовского Она находится в реанимации ожогового центра.

В команде Марины Хлебниковой пообещали прокомментировать инцидент, как только это станет возможным. Сейчас ее представители попросили поддержать певицу в непростой момент.

"Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии – мы обязательно их дадим", – говорится в заявлении на странице Хлебниковой в Instagram.

В команде певицы призвали относиться ко всем новостям о случившемся "с холодной головой". Представители Хлебниковой объясняют это тем, что на этой истории захотят заработать и "попиариться" любыми методами, сказано в заявлении.

Курила в комнате?

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

По предварительной информации, пожар мог произойти из-за неисправности электрооборудования после ремонта. По другой версии, все случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Дочь Хлебниковой рассказала правоохранителям, что незадолго до случившегося ее мама якобы стояла с сигаретой у окна, сообщает РЕН ТВ. Она предположила, что от этого могли загореться вещи.

Свидетели случившегося рассказали, что почувствовали запах гари и побежали в спальню певицы на втором этаже, сообщает сайт "Комсомольской правды". При этом открыть дверь якобы удалось не сразу. По данным источника, в тот момент огнем уже были охвачены кровать, ковер и вещи вокруг. Хлебникову нашли без чувств после того, как она надышалась угарным газом.

Мать певицы Ирина Васильевна рассказала МК, что пожарные и скорая приехали на место очень быстро.





Ирина Васильевна мать певицы Марины Хлебниковой Сейчас мы находимся в квартире у знакомых и очень плохо себя чувствуем, сильно переживаем за Марину, не можем дозвониться в больницу, чтобы узнать о ее состоянии.

По данным СМИ, в крови Хлебниковой, предварительно, нашли алкоголь. Однако сосед звезды, который представился Валерием Кузнецовым, рассказал, что раньше не встречал ее в нетрезвом состоянии. При этом он отметил, что Хлебникова однажды затопила его квартиру, сообщает Life.ru.

"Пьяной ее никогда не видел. Даже наблюдал, как она садилась за руль своей машины. Один раз она меня затопила, долго не могли прийти к консенсусу. Марина делала ремонт в своей квартире, и там что-то неправильно сделали: была течь, от которой и произошло затопление", – вспоминает сосед исполнительницы.

Друг певицы, актер Яков Яблочник тоже опроверг информацию, что у Марины Хлебниковой были проблемы с алкоголем. При этом он заметил, что артистка пребывала в очень долгой депрессии.

"Она потеряла мужа, любимого мужа. Они жили вместе, у него инсульт был. Двадцать лет они вместе были", – поделился друг артистки.

Первый муж певицы Антон Логинов покончил с собой осенью 2018 года в той же квартире, где случился пожар, пишут СМИ. В тот момент, когда супруги уже были разведены, мужчина перенес тяжелый инсульт, и Хлебникова забрала его жить к себе.

