"Была депрессия очень долгая". Друг рассказал о пострадавшей в пожаре Хлебниковой

11:22
Фото: ТАСС/Дмитрий Беркут
Друг заслуженной артистки РФ Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей квартире на юго-западе Москвы, рассказал о певице. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Проблем с алкоголем у нее не было. Была депрессия очень долгая. Она потеряла мужа, любимого мужа. Они жили вместе, у него инсульт был. Двадцать лет они вместе были", – рассказал актер Яков Яблочник.
Он также назвал Хлебникову музыкантом с большой буквы.
Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В настоящее время артистка находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Команда артистки попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.
Певицу Марину Хлебникову госпитализировали после пожара в ее квартире
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