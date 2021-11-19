"Была депрессия очень долгая". Друг рассказал о пострадавшей в пожаре Хлебниковой

Фото: ТАСС/Дмитрий Беркут

Друг заслуженной артистки РФ Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в своей квартире на юго-западе Москвы, рассказал о певице. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Проблем с алкоголем у нее не было. Была депрессия очень долгая. Она потеряла мужа, любимого мужа. Они жили вместе, у него инсульт был. Двадцать лет они вместе были", – рассказал актер Яков Яблочник.

Он также назвал Хлебникову музыкантом с большой буквы.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В настоящее время артистка находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.

Команда артистки попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося с холодной головой.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта.

