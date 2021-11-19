Очаг возгорания в квартире Хлебниковой находился в ее спальне

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Очаг пожара, который произошел в квартире певицы Марины Хлебниковой, находился в спальне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По его словам, точную причину пожара пока установить не удалось. В настоящее время в квартире певицы работают эксперты пожарно-испытательной лаборатории.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по Ратной улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в результате случившегося один спасенный человек был передан медикам.

Пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова. Она находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, ее подключили к аппарату ИВЛ.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.

