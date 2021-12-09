Марину Хлебникову перевели из реанимации

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в квартире, перевели из реанимации в палату. Об этом сообщили представители артистки в Instagram.

"Состояние (Хлебниковой. – Прим. ред.) стабилизировалось", – написали члены ее команды.

18 ноября в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание, огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.

По словам врача Игоря Шарипова, у артистки было обожжено 20% тела, в том числе лицо и дыхательные пути. Она лечится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.