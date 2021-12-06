Представители Марины Хлебниковой рассказали о ее состоянии

Фото: ТАСС/Дмитрий Беркут

Состояние певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в квартире, постепенно стабилизируется. Об этом сообщили представители артистки в Instagram.

По их словам, Хлебникова дышит самостоятельно, без помощи аппарата искусственной вентиляции легких и не находится в состоянии искусственной комы.

"Ее состояние стабилизируется с каждым днем, полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению точно будет не быстрым", – говорится в сообщении.

В настоящее время Хлебникова лечится в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского, к ней пускают только членов семьи.

18 ноября в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание, огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.

По словам врача Игоря Шарипова, у артистки было обожжено 20% тела, в том числе лицо и дыхательные пути.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.