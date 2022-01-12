Фото: кадр из фильма "Морбиус"; режиссер – Даниэль Эспиноса; производство – Columbia Pictures Corporation
Премьеру фильма "Морбиус" перенесли в России с 27 января на 24 марта. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на кинокомпанию Sony Pictures.
В начале планировалось выпустить картину 10 июля 2020 года, однако премьеру не раз переносили из-за COVID-19.
Фильм расскажет об ученом Майкле Морбиусе, который страдает редким генетическим заболеванием крови. Он пытается вылечиться с помощью экспериментов с ДНК летучей мыши, однако превращается в вампира.
В картине снялись Джаред Лето, Майкл Китон, Мэтт Смит, Адриа Архона и другие. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.
Ранее сообщалось, что студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого фильма франшизы о Джоне Уике на 2023 год. Картину покажут 24 марта 2023 года. Изначально предполагалось, что в кинотеатрах новинка появится 27 мая 2022 года.
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