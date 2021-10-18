Disney перенесла премьеры "Тора", "Черной пантеры" и других фильмов Marvel – СМИ

Фото: кадр из фильма "Черная пантера"; режиссер – Райан Куглер; производство – Walt Disney Pictures
Американская корпорация The Walt Disney Company отложила премьеры фильмов компании Marvel, запланированные на 2022 и 2023 годы. Их покажут на несколько месяцев позже, сообщает журнал Variety.
По данным еженедельника, премьерный показ фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" перенесен с 25 марта на 6 мая 2022 года, а фильм "Тор: Любовь и гром", который должен был выйти в мае, покажут 8 июля.
Также с 8 июля на 11 ноября сдвинули премьеру фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".
Помимо этого, компания перенесла на 2023 год премьеру фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания", а также пятую часть фильма "Индиана Джонс". Из расписания убраны и четыре фильма, названия которых не уточняются.
По информации источников журнала, существенный пересмотр графика премьер связан с задержками в производстве фильмов. Из-за того, что все сюжетные линии вселенной Marvel связаны, любые задержки вызывают "эффект домино" и приводят к переменам в датах выхода всех фильмов франшизы.
Ранее режиссер фильма "Вечные" Хлоя Чжао заявила, что хронометраж новой картины составляет 2 часа 30 минут. Она станет одной из самых длинных лент во вселенной Marvel. В России премьера картины запланирована на 4 ноября 2021 года.
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