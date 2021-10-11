"Веном-2" возглавил российский кинопрокат в выходные

Фото: кадр из фильма "Веном-2"; режиссер – Энди Серкис; производство – Marvel Entertainment
Американский блокбастер "Веном-2" занял лидирующую позицию в российском кинопрокате. За минувшие выходные картина собрала 381 миллион рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.
Премьера картины состоялась 30 сентября. Лента является продолжением блокбастера "Веном", вышедшего на экраны в 2018 году. По сюжету новой части журналист Эдди Брок вступает в противостояние с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал симбиот Карнаж. Главную роль в картине исполнил Том Харди.
Вторую строчку рейтинга занял новый фильм киносаги об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать". За выходные картина собрала 370,4 миллиона рублей. По сюжету Бонд оставляет службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Ситуация меняется, когда к нему приезжает старый друг из ЦРУ с просьбой о помощи. Бонду предстоит миссия по спасению похищенного ученого.
Третье место занял мультфильм "Семейка Аддамс: горящий тур", собравший 72 миллиона рублей за уик-энд. Героев ждут новые приключения, в ходе которых им предстоит сплотиться для того, чтобы выжить.
Ранее сообщалось, что за выходные фильм "Не время умирать" собрал 313 миллионов долларов кассовых сборов и стал лидером мирового кинопроката. Только в США картина заработала 56 миллионов долларов.
The City: "Не время умирать"
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