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Культура

09:27

Фильм "Не время умирать" собрал в мире более 300 млн долларов

культура

Фото: кадр из фильма "Не время умирать"; режиссер – Кэри Дзедзи Фукунага; производство – Universal Pictures

За выходные фильм "Не время умирать" собрал 313 миллионов долларов кассовых сборов и стал лидером мирового кинопроката. Только в США картина заработала 56 миллионов долларов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Известно, что валовая прибыль картины не достигла прогнозируемого дохода 60–70 миллионов долларов.

До этого выпуск "Не время умирать" переносился с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Премьера была изначально отложена на ноябрь 2020 года, а затем на апрель 2021 года, но фильм показали в октябре.

Данная картина стала пятой и заключительной для исполнителя главной роли Дэниела Крейга.

Ранее сообщалось, что средняя цена билета в кинотеатрах России обновила шестилетний максимум и достигла 304,8 рубля.

На российские экраны вышел фильм "Человек Божий"

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