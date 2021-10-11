Фильм "Не время умирать" собрал в мире более 300 млн долларов

Фото: кадр из фильма "Не время умирать"; режиссер – Кэри Дзедзи Фукунага; производство – Universal Pictures
За выходные фильм "Не время умирать" собрал 313 миллионов долларов кассовых сборов и стал лидером мирового кинопроката. Только в США картина заработала 56 миллионов долларов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Известно, что валовая прибыль картины не достигла прогнозируемого дохода 60–70 миллионов долларов.
До этого выпуск "Не время умирать" переносился с апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Премьера была изначально отложена на ноябрь 2020 года, а затем на апрель 2021 года, но фильм показали в октябре.
Данная картина стала пятой и заключительной для исполнителя главной роли Дэниела Крейга.
Ранее сообщалось, что средняя цена билета в кинотеатрах России обновила шестилетний максимум и достигла 304,8 рубля.
На российские экраны вышел фильм "Человек Божий"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: