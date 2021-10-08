В Фонде кино объяснили рост цен на билеты в российских кинотеатрах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рост цен на билеты в российских кинотеатрах связан с выпуском топовых релизов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио директора Фонда кино Федора Соснова.
"Колебания цен на билеты внутри месяца или в разные недели – стандартная ситуация. Сравнивать нужно не по неделям или месяцам, а по году. Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов – "Дюна" и "Веном-2", значительная доля сеансов состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах", – отметил он.
По словам Соснова, через две недели ожидается снижение средней цены на билеты в российских кинотеатрах.
При этом ранее сообщалось, что средняя цена билета в кинотеатрах России обновила шестилетний максимум и достигла 304,8 рубля.
Сборы фильма "Дюна" в России превысили 1 млрд руб
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