Цены на билеты в российские кинотеатры обновили шестилетний максимум

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Средняя цена билета в кинотеатрах России обновила шестилетний максимум и достигла 304,8 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно данным ЕАИС, самая высокая цена на билеты в кино была зафиксирована в апреле – мае 2020 года. Тогда посмотреть фильм предлагалось за 553,2 рубля. Это было связано с закрытием кинотеатров из-за режима самоизоляции по коронавирусу и возможности делать только предзаказ на билеты.

На сегодняшний день рост стоимости билетов в кино может быть связан с выходом в прокат блокбастеров "Дюна" и "Веном – 2".

Последний раз рост цен был зафиксирован в 2015 году. Тогда билет в кино можно было купить за 309,3 рубля.

Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о минимальных и максимальных тарифах на электроэнергию, которую должны будут учитывать российские регионы при расчете стоимости света для потребителей.

Тарифы за свет могут вырасти на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается для каждого региона отдельно в конце предыдущего года. Предполагается, что цены традиционно поднимутся в июле.

