В ФАС спрогнозировали цены на электроэнергию в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о минимальных и максимальных тарифах на электроэнергию, которую должны будут учитывать российские регионы при расчете стоимости света для потребителей. Об этом сообщает News.ru.

Тарифы за свет могут вырасти на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, который устанавливается для каждого региона отдельно в конце предыдущего года. Предполагается, что цены традиционно поднимутся в июле.

В ФАС рассчитали, что во второй половине 2022 года дороже всего электроэнергия обойдется в Чукотском автономном округе – 9,27 рубля за киловатт. Высокие тарифы также ожидаются в Москве (6,28 рубля) и Подмосковье (6,23 рубля), а также в Якутии и Камчатском крае.

Наиболее низкие тарифы будут в Иркутской области – там за киловатт потребуется заплатить только 1,27 рубля. В Хакасии стоимость электричества составит 2,44 рубля, а в Дагестане – 2,97 рубля.

В ряде регионов, в частности Владимирской и Нижегородской областях, Забайкальском и Красноярском крае, применяются дифференцированные тарифы. Таким образом, стоимость киловатта электроэнергии там обойдется от 1,12 до 2,98 рубля при потреблении в пределах социальной нормы. Если выше нормы – 4,57–4,8 рубля.

Ранее испанский журналист Марк Мархинедас назвал россиян счастливыми людьми из-за низких цен на электроэнергию в стране. По его словам, средний счет за электричество в РФ в 3,5 раза меньше, чем в Испании. Он привел данные, согласно которым киловатт-час для жилых домов и квартир в России стоит 0,064 доллара, тогда как в Испании – 0,223 доллара: за свет в квартире в Москве площадью 70 квадратных метров придется отдать около 1 700 рублей, что составляет примерно 20 евро.

