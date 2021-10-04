"Веном 2" возглавил российский прокат в уик-энд

Фото: кадр из фильма "Веном 2"; режиссер – Энди Серкис; производство – Columbia Pictures

В минувший уик-энд лидером российского проката стал американский блокбастер "Веном 2", собравший 1,084 миллиарда рублей за период с 30 сентября по 3 октября. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Премьера картины состоялась 30 сентября. Лента является продолжением блокбастера "Веном", вышедшего на экраны в 2018 году. По сюжету новой части журналист Эдди Брок вступит в противостояние с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал симбиот Карнаж. Главную роль в картине исполнил Том Харди.

Вторую строчку рейтинга заняла "Дюна". Лента режиссера Дени Вильнева собрала 142 миллиона рублей. Картина является экранизацией одноименного романа писателя-фантаста Фрэнка Герберта. В рамках предварительных продаж (до выхода в прокат) "Дюна" заработала в России более 50 миллионов рублей.

На третьем месте по кассовым сборам оказался мультипликационный фильм "My Little Pony: Новое поколение", собравший 24,6 миллиона рублей. По сюжету главным героем является пони Санни, которой вместе с друзьями предстоит вернуть в сказочную страну Эквестрию пропавшую магию.

Предпоказ второй части "Венома" прошел в кинотеатре "Октябрь" 29 сентября. Продолжение картины об инопланетянине-симбиоте увидели российские звезды шоу-бизнеса, театра и кино, музыканты и блогеры.

