"Вечные" станут одним из самых длинных фильмов во вселенной Marvel

Фото: кадр из трейлера фильма "Вечные"; режиссер – Хлоя Чжао; производство – Marvel Studios Inc
Режиссер фильма "Вечные" Хлоя Чжао заявила, что хронометраж новой картины составляет 2 часа 30 минут. Она станет одной из самых длинных лент во вселенной Marvel, сообщает News.ru.
По словам Чжао, с героями киноленты происходит множество событий. Кроме того, после титров зрителям покажут две сцены, которые станут большим сюрпризом.
Премьера нового фильма "Вечные" состоится в России 4 ноября 2021 года.
Ранее сообщалось, что американский блокбастер "Веном-2" с Томом Харди в главной роли занял лидирующую позицию в российском кинопрокате. За минувшие выходные картина собрала 381 миллион рублей.
Премьера картины состоялась 30 сентября. Лента является продолжением блокбастера "Веном", вышедшего на экраны в 2018 году. По сюжету новой части журналист Эдди Брок вступает в противостояние с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал симбиот Карнаж.
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