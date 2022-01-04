Премьеру "Морбиуса" с Джаредом Лето перенесли на фоне пандемии

Премьеру фильма "Морбиус" с актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли перенесли. Об этом сообщает "Газета.ру".

Изначально картину должны были представить 28 января 2022 года. Однако теперь показ сдвинули на 1 апреля.

Решение было принято на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. При этом фильм переносится не первый раз, он должен был выйти еще в октябре 2021 года.

В декабре стало известно о переносе четвертого фильма о Джоне Уике, которого сыграл Киану Ривз. Картину покажут 24 марта 2023 года, хотя изначально премьера планировалась 27 мая 2022 года.