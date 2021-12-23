Премьеру фильма "Джон Уик 4" перенесли на 2023 год

Фото: кадр из фильма "Джон Уик 4"; режиссер Chad Stahelski; производство Lionsgate Summit Entertainment

Студия Lionsgate перенесла премьеру четвертого фильма франшизы о Джоне Уике на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

В ролике, оформленном в стилистике фильма, сообщается, что картину покажут 24 марта 2023 года. Изначально предполагалось, что в кинотеатрах новинка появится 27 мая 2022 года.

Съемками боевика занимаются Чад Стахельски и Дэвид Литч.

Съемки фильма "Джон Уик 4" начались еще в июне 2021 года. Главную роль в картине, как и в предыдущей трилогии, исполнил Киану Ривз. Помимо него в актерский состав вошли Донни Йен, Лоренс Фишберн, Билл Скарскард и Иен Макшейн и другие.