Киану Ривз объяснил, о чем новая "Матрица"

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Актер Киану Ривз раскрыл смысл новой части "Матрицы". Об этом сообщает газета "Известия".

По словам актера, в фильме "Матрица: Воскрешение" есть целый ряд главных тем, однако центральной он считает любовь.

"На первом месте, мне кажется, любовь. И что еще? Как ты думаешь?" – отметил актер, обратившись к исполнительнице роли Тринити Кэри-Энн Мосс.

В свою очередь, она отметила, что после просмотра ленты зрители задумаются над смыслом системы контроля.

"Давайте остановимся на том, что это про любовь и про исследование систем контроля. И о попытке бороться за лучшую реальность! Причем не только для людей, но и для программ и машин. Для всех!" – заявил исполнитель роли Нео.

Ривз добавил, что идея "Матрицы" немного схожа с буддизмом. По его мнению, эта картина воспевает жизнь, а человек в буддизме стремится вырваться из колеса сансары и осознать, что такое смерть.

"Но есть одно очень существенное различие. В "Матрице" практически нет идеи смерти. Я думаю, это торжество жизни", – заключил Ривз.

Продолжение "Матрицы" выйдет в прокат в четверг, 16 декабря. В новой части фильма появятся Нео, Тринити, Морфеус и несколько новых героев.

Согласно сюжету, Нео узнает, что вся его жизнь – фальшивка, а сам он живет в компьютерной симуляции – матрице. Иллюзией управляют машины, выращивая людей в качестве живых, но безвольных батареек. А те немногие, кто смог вырваться, прячутся глубоко под землей.

