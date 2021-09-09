Вышел первый трейлер новой части "Матрицы"

Видео: youtube.com/Warner Bros. PicturesКомпания Warner Bros. опубликовала в YouTube первый полноценный трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение".
Премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.
Ранее трейлер новой картины показывали на фестивале CinemaCon.
Трейлер начинается с разговора Нео, роль которого исполнил Киану Ривз, с психотерапевтом, в ходе которого герой спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.
В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на все его вопросы.
Режиссером картины стала Лана Вачовски. В "Воскрешении" снялись такие актеры, как Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и Кристина Риччи ("Монстр").
До этого киноконцерн публиковал тизер новой части фантастического фильма. Он длится 15 секунд, в нем показаны знаменитые красная и синяя таблетки и слоган: "Выбор за тобой". Кроме того, компания создала сайт, посвященный премьере, где пользователям предлагалось выбрать одну из двух таблеток.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: