Вышел первый трейлер новой части "Матрицы"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. опубликовала в YouTube первый полноценный трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение".

Премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.

Ранее трейлер новой картины показывали на фестивале CinemaCon.

Трейлер начинается с разговора Нео, роль которого исполнил Киану Ривз, с психотерапевтом, в ходе которого герой спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.

В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на все его вопросы.

Режиссером картины стала Лана Вачовски. В "Воскрешении" снялись такие актеры, как Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и Кристина Риччи ("Монстр").

До этого киноконцерн публиковал тизер новой части фантастического фильма. Он длится 15 секунд, в нем показаны знаменитые красная и синяя таблетки и слоган: "Выбор за тобой". Кроме того, компания создала сайт, посвященный премьере, где пользователям предлагалось выбрать одну из двух таблеток.