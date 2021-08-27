Фото: Москва 24
Известного голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 7" в Бирмингеме. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает газета The Sun.
Неизвестные угнали с парковки автомобиль BMW X7 телохранителя Круза, в котором находились вещи актера. Их стоимость оценивается в несколько тысяч фунтов.
Отмечается, что машина была припаркована в двух минутах ходьбы от управления полиции графства Уэст-Мидландс.
Сотрудники службы безопасности Тома Круза рассказали, что машина была снабжена электронной системой отслеживания, благодаря чему автомобиль удалось найти в городе Сметик. Однако личные вещи актера пропали.
В полиции заявили, что расследование данного инцидента продолжается. По данным источников издания, узнав о краже, Том Круз пришел в неистовую ярость.
Произошло на съемках фильма "Миссия невыполнима 7" и более приятное событие: Том Круз выполнил один из самых опасных трюков за всю историю проекта, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
В Сети появились кадры со съемок, на которых актер едет по массивной, почти 200-метровой рампе, разогнавшись, подъезжает к обрыву, бросает мотоцикл и прыгает вниз.
"Безусловно, это самый опасный трюк, который мы когда-либо делали", – подтвердил режиссер-постановщик Кристофер МакКуорри.
Для правильного исполнения трюка Крузу потребовалось 500 часов обучения парашютному спорту и 13 тысяч прыжков на мотоцикле. Стоимость сцены оценили в более чем 2,6 миллиона долларов.
Первоначально премьеру фильма "Миссия невыполнима – 7" планировали на 23 июля 2021 года. Однако из-за пандемии показ картины перенесли на 27 мая 2022 года.
Ранее на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment опубликовали трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". За первые сутки ролик побил рекорд по количеству просмотров, ранее принадлежавший другому блокбастеру Marvel – "Мстители: Финал".
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