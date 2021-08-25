Warner Bros. официально анонсировала продолжение "Матрицы"

Фото: кадр из фильма "Матрица: Перезагрузка"; режиссеры – Лана Вачовски, Лилли Вачовски; производство – Heineken Branded Entertainment, NPV Entertainment, Silver Pictures, Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Pictures Co.
Кинокомпания Warner Bros. официально анонсировала продолжение легендарной кинотрилогии "Матрица". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на издание DeadLine.
Трейлер новой картины показали на фестивале CinemaCon. В интернете он пока недоступен.
Четвертая часть "Матрицы" получила название "Воскрешение". Известно, что Киану Ривз вернется к роли Нео (мистер Андерсон). По сюжету данный персонаж не помнит своего "я". Трейлер начинается с его разговора с психотерапевтом, в ходе которого Нео спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.
В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на его вопросы.
Режиссером картины стала Лана Вачовски (на этот раз без сестры-близнеца). Сообщается, что в "Воскрешении" снялись такие актеры, как Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и Кристина Риччи ("Монстр").
Кинотрилогия "Матрица" во многом изменила индустрию. Фильмы повлияли на постановку трюков и стилистику научной фантастики на большом экране.
Ранее студия Bazelevs сообщила о старте съемок восьмой части "Елок". Продолжение культовой новогодней комедии будет состоять из нескольких новелл. Отличительной особенностью новой картины будет тот факт, что все истории в фильме основаны на реальных событиях.
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