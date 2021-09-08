Появился первый тизер новой части фильма "Матрица"

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures
Киноконцерн Warner Bros. опубликовал в YouTube первый тизер новой части фантастического фильма "Матрица: Воскрешение". Об этом сообщает "Мир 24".
Тизер четвертой "Матрицы" длится 15 секунд, в нем показаны знаменитые красная и синяя таблетки и слоган: "Выбор за тобой". Кроме того, компания создала сайт, посвященный премьере, где пользователям предлагается выбрать одну из двух таблеток.
Уточняется, что трейлер к фильму выйдет 9 сентября, а премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что трейлер новой картины показали на фестивале CinemaCon. Там Киану Ривз вернется к роли Нео (мистер Андерсон). По сюжету данный персонаж не помнит своего "я".
Трейлер начинается с его разговора с психотерапевтом, в ходе которого Нео спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.
В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на его вопросы.
Режиссером картины стала Лана Вачовски (на этот раз без сестры-близнеца). Сообщается, что в "Воскрешении" снялись такие актеры, как Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и Кристина Риччи ("Монстр").
В Сети появился тизер четвертой "Матрицы"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: