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Культура

10:35

Появился первый тизер новой части фильма "Матрица"

культура

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Киноконцерн Warner Bros. опубликовал в YouTube первый тизер новой части фантастического фильма "Матрица: Воскрешение". Об этом сообщает "Мир 24".

Тизер четвертой "Матрицы" длится 15 секунд, в нем показаны знаменитые красная и синяя таблетки и слоган: "Выбор за тобой". Кроме того, компания создала сайт, посвященный премьере, где пользователям предлагается выбрать одну из двух таблеток.

Уточняется, что трейлер к фильму выйдет 9 сентября, а премьера "Матрицы" в кинотеатрах планируется на 22 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что трейлер новой картины показали на фестивале CinemaCon. Там Киану Ривз вернется к роли Нео (мистер Андерсон). По сюжету данный персонаж не помнит своего "я".

Трейлер начинается с его разговора с психотерапевтом, в ходе которого Нео спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.

В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на его вопросы.

Режиссером картины стала Лана Вачовски (на этот раз без сестры-близнеца). Сообщается, что в "Воскрешении" снялись такие актеры, как Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму") и Кристина Риччи ("Монстр").

В Сети появился тизер четвертой "Матрицы"

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