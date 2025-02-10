Актер Юра Борисов в образе Пушкина раздал цветы в московском метро

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Актер Юра Борисов предстал перед пассажирами метро Москвы в образе поэта Александра Пушкина в День памяти писателя. Фото прислали подписчики телеграм-канала "Москва 24".

"Вот уж кого точно не ожидали увидеть наши подписчики в метро, так это Юру Борисова", – написали там.

К 188-й годовщине со дня смерти поэта Борисов появился на станции столичного метрополитена "Пушкинская" с букетом роз в руках.

Ранее актера номинировали на премию американской киноакадемии "Оскар" за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора".

Вместе с российским актером в борьбе за статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" примут участие Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").