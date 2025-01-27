"Сити": что почитать из книг китайских авторов

Команда проекта "Сити" собрала список книг китайских авторов.

Открывает подборку "Задача трех тел" Лю Цисиня – научно-фантастический роман, который исследует, как личные травмы могут привести к глобальным последствиям.

Роман "Кокон" Чжан Юэжань переносит читателей в китайские 90-е. Он рассказывает о времени перемен, когда преподаватели университетов становились челноками, возя товары из Пекина в Москву.

Дополняет подборку книга "Ее город" Чи Ли, в которой собраны новеллы, раскрывающие разные стороны современной китайской жизни.

Подробнее – в программе "Сити".