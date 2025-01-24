Daily Mail: Анджелина Джоли расстроилась из-за отсутствия номинации на "Оскар"

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Актриса Анджелина Джоли "впала в отчаяние" после того, как ее не номинировали на "Оскар-2025" за роль в фильме "Мария", сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Mail.

"Это просто показывает, что Голливуд – это команда Брэда (Питта, бывшего мужа Джоли. – Прим. ред.). Никто не собирался идти против Брэда и отдавать голос Анджелине. Люди любят Брэда", – рассказал журналистам инсайдер.

По данным издания, Джоли оказалась сильно расстроена тем, что ее роль в картине "Мария" не удостоилась внимания организаторов кинопремии. По словам близких к актрисе источников, она вложила в нее "всю душу" и "отчаянно хотела получить номинацию".

Один из собеседников журналистов рассказал, что Джоли, которая уже получила "Оскар" 25 лет назад, решили не выдвигать на премию, поскольку в этом сезоне "в игру вступила социальная политика". Так, академия решила номинировать как можно больше новых актеров, а не тех, кто уже получал награду. В подтверждение своих слов инсайдер указал, что Николь Кидман тоже не получила номинацию за роль в фильме "Плохая девочка".

Тем временем на "Оскар" номинировали российского актера Юру Борисова. Он был назван претендентом на номинацию "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме Шона Бэйкера "Анора". Его конкурентами стали Гай Пирс ("Бруталист"), Эдвард Нортон ("Никому не известный"), Киран Калкин ("Настоящая боль"), Дензел Вашингтон ("Гладиатор-2") и Джереми Стронг ("Ученик").

Кроме того, "Анора" удостоилась еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".

Киноакадемия также объявила остальных номинантов на "Оскар". Сама церемония пройдет в ночь на 3 марта по московскому времени, ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.