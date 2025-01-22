Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 16:45

Культура

"Сити": подборка картин с изображениями Москвы

"Сити": подборка картин с изображениями Москвы

Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал о пользе терапии танцами

"Культура за 100 секунд": в "Москино" начались показы спектакля "Соборная площадь"

Новости часа: Собянин сообщил об обновлении оборудования в поликлиниках и больницах Москвы

На экраны вышел мистический сериал "Подслушано в Рыбинске"

Театр Российской армии подготовил премьеру спектакля "Роман"

"Мослекторий": Сергей Жигарев – о будущем человечества

"Интервью": Ольга Кузьмина – о карьере, ролях и семейных секретах

Актриса Ольга Кузьмина рассказала о семейных традициях

"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

Команда проекта "Сити" составила список картин с изображениями Москвы, которые были созданы известными художниками. Например, полотно "Московский дворик" Василия Поленова представлено в Новой Третьяковке. Это уже второй вариант работы, написанный в 1878 году. В 1877 году Поленов создал более сдержанную по колориту картину.

Также импрессионист Константин Коровин написал полотно "Москворецкий мост", размещенное в ГМИИ имени Пушкина. На нем запечатлена столица на рубеже XIX и XX веков.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоДарья ТащинаЕлена Шарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика