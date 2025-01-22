"Сити": подборка картин с изображениями Москвы

Команда проекта "Сити" составила список картин с изображениями Москвы, которые были созданы известными художниками. Например, полотно "Московский дворик" Василия Поленова представлено в Новой Третьяковке. Это уже второй вариант работы, написанный в 1878 году. В 1877 году Поленов создал более сдержанную по колориту картину.

Также импрессионист Константин Коровин написал полотно "Москворецкий мост", размещенное в ГМИИ имени Пушкина. На нем запечатлена столица на рубеже XIX и XX веков.

Подробнее – в программе "Сити".