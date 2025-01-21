Спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" покорил детей и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи и гости столицы поделились впечатлениями от спектакля "Соборная площадь" в кинопарке "Москино". Их эмоции передает сайт мэра и правительства Москвы.

Сюжет основан на жизни 10-летней девочки Моти, которая перемещается со своими друзьями в Смутные времена, чтобы узнать правду о событиях XVII века. В тот период власть между собой делили бояре, польский король Сигизмунд III и самозванцы.

Спектакль представили актеры Дмитрий Певцов и Валерий Николаев, а также актрисы Елена Захарова, Юлия Такшина и многие другие.

"Мой сын любит историю, ему очень понравился герой Дмитрий Пожарский. Это настолько сильная личность, он так много сделал для нашей страны. Необыкновенная мощь, характер, сила воли. Сын сказал, что хочет быть таким же", – поделилась Ирина Гуреева.

Кроме того, дети остались под впечатлением от визуального оформления представления, в том числе от 3D-графики, ярких костюмов и современной хореографии. Например, Алла Шаболина рассказала, что была в восторге от того, насколько характерно были представлены Сигизмунд III в зловещем костюме и Марина Мнишек. При этом ее дочери понравилась Ксения Годунова.

Постановщики затронули такие темы, как любовь к Родине, самопожертвование и честность, а сплоченность и мужество русского народа вызвали эмоциональный отклик у юных зрителей. Так, Екатерина Миронова заявила, что ее 7-летняя дочь прослезилась, когда Мотя захотел спасти патриарха Гермогена из темницы.

Спектакль будут показывать зрителям до 23 февраля включительно. Например, 25 и 26 января представление будет проходить в 17:30 и 19:00, а 1, 2, 8 и 9 февраля – в 18:00 и 19:30. Возрастной ценз постановки – от 6 лет. Билеты можно купить на портале mos.ru.

Премьера спектакля состоялась с аншлагом 21 декабря 2024 года. Трибуны заполнили зрители самых разных возрастов. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля.

