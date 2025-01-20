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20 января, 08:15

Общество

В Москве обсуждают необходимость запрета жестоких фильмов

В Москве обсуждают необходимость запрета жестоких фильмов

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В Москве активно обсуждают, стоит ли запрещать фильмы, содержащие жестокие сцены. Одна из зрительниц отметила, что для некоторых людей такие фильмы могут стать нормой поведения. Кто-то уверен, что люди должны сами решать, что смотреть.

Другие считают, что такие фильмы могут сильно повлиять на психику, и поддерживают запрет для детей. Некоторые предлагают ставить ограничения 18+, чтобы люди в зрелом возрасте могли осознанно решать, что смотреть и что нельзя показывать детям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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