Музыкант Сергей Войтенко посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/ Дмитрий Белицкий

Музыкант Сергей Войтенко посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве и заявил, что здесь все очень оптимизированно. Его слова передает Агентство "Москва".

Артист рассказал, что впервые побывал в призывном пункте, который его впечатлил. По словам музыканта, здесь есть кабинет психологической помощи, помещение анализов и кабинет, где принимается вся информация. Кроме того, в едином пункте отбора можно выпустить банковские карты.

"По возрасту я смотрю, что в основном 30–40 лет, это очень здорово, то есть это самый активный на самом деле возраст, ты сильный, выносливый, и мужчины в этом возрасте уже знают, куда идут, и знают, на что идут", – указал Войтенко.

Как подчеркнул музыкант, российские власти делают многое для бойцов и их семей.

"Я в том числе езжу по различным семьям, мы часто встречаемся с комитетом семей воинов Отечества, разговариваем с матерями, сестрами, дочерями, женами, общаемся, работаем", – сказал он.

Войтенко пожелал военным возвращаться на Родину невредимыми и с победой.

Единый пункт отбора на военную службу открылся в Москве 1 апреля 2023 года по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают в будние дни с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Записаться на визит можно на портале mos.ru. На горячей линии по номеру 117 горожан проконсультируют о возможности прохождения службы и мерах поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее заслуженный артист РФ Алексей Глызин посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, где выступил перед военнослужащими. Артист обратил внимание, что это его первый визит в пункт, при этом он с командой неоднократно ездил в Сирию, зону спецоперации, чтобы поддержать военных.

